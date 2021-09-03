"Первым шагом совместной работы станет создание единой базы всех промышленных предприятий России, которые готовы проводить у себя экскурсии и быть интегрированными в экосистему промышленного туризма. В рамках проекта будут разработаны промышленные туристические маршруты, включающие посещение производств, создание индивидуальных программ, обучение производственным процессам, проведение тренингов и мастер-классов от лучших специалистов, поиск деловых партнеров", — сообщает пресс-служба Ростуризма.

Как отмечается, пилотными регионами для запуска проекта выбраны Нижегородская, Белгородская, Сахалинская, Челябинская области и Красноярский край.

Ростуризм также сообщает, что в рамках соглашения о сотрудничестве с Росреестром и Роскартографией начнется разработка и создание информационно-справочных картографических материалов для туристов, путешествующих по России, в том числе, для знакомства с промышленными предприятиями.

"В первую очередь акцент будет сделан на картах, предназначенных для туристов, которые путешествуют по стране на автомобилях. Стороны уже создали рабочую группу по развитию промышленного туризма в стране. Планируется выпустить серию карт, на которых будут обозначены крупные предприятия, заводы, технологические сооружения, имеющие историческую ценность и доступные для посещения. Предполагается также создать отдельные карты со специальными маршрутами, в частности, с указанием мест с богатыми музыкальными традициями, где можно познакомиться с различными этническими инструментами", — говорится в сообщении.