Как следует из опубликованного протокола аукциона, "АБС Оренбург" предложило в качестве цены контракта 3 млрд 193,9 тыс. рублей при стартовой цене 1,681 млрд рублей.

Предпоследнее предложение о цене (3 млрд 25,8 тыс. рублей) сделало в ходе аукциона ООО "Орбис".

Как сообщалось, "Новапорт холдинг" Романа Троценко и "УК "Аэропорты регионов" Виктора Вексельберга учредили дочернюю компанию "АБС Оренбург" под участие в отборе инвестора аэропорта Оренбурга. Компания зарегистрирована 10 июня в Москве с уставным капиталом 1 млн рублей, у "Аэропортов регионов" и "Новапорта" в нем по 50%. Основной вид деятельности ООО — консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.

Власти Оренбургской выставили на продажу 100% акций АО "Международный аэропорт "Оренбург". В числе условий для покупателя — погашение долгов АО на 1,2 млрд рублей и строительство в течение 4 лет нового аэропортового комплекса стоимостью не менее 3,6 млрд рублей. Пропускная способность аэропорта должна вырасти с 400 до 1,1 тыс. пассажиров в час, в годовом выражении — с 750 тыс. до 1,5 млн человек.

На аукцион выставлялось 5 млн 847,54 тыс. акций АО (100% уставного капитала)

В АО "Международный аэропорт "Оренбург" входят аэропорты Оренбурга и Орска, а также обособленное подразделение — авиакомпания "Оренбуржье". В 2019 году общий пассажиропоток двух аэропортов составил 784 тыс. человек (-1% относительно предыдущего года), в 2020-м — 524 тыс. человек (-33%).

"Новапорт" и "Аэропорты регионов" начали инвестировать в составе совместных предприятий в позапрошлом году. Их ООО "АБС" ("Аэропорты большой страны") выиграло конкурс на управление аэропортом Благовещенска, ООО "АБС Магадан" — аэропортом Магадана.