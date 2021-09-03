"Признать утратившим силу постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21.12.2020 № 43 "Об обеспечении режима изоляции лиц, прибывших из Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в целях предотвращения распространения COVID-19", — говорится в постановлении, опубликованном в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

Решение вступает в силу с 4 сентября.

Постановление об обязательной двухнедельной изоляции по месту жительства или пребывания для приезжающих в РФ из Великобритании и Северной Ирландии было издано в конце декабря 2020 года на фоне рисков распространения "британского" штамма корнавируса.

Тогда же в декабре оперштабом по предупреждению завоза и распространении новой коронавирусной инфекции на территории России было принято решение о приостановлении авиасообщения с Великобританией.

Со 2 июня в связи с улучшением эпидемиологической обстановки РФ возобновила полеты в Великобританию.