"Снижение НДС по туристической отрасли мы в правительстве рассматривали. Есть плюсы и минусы. Для бюджета это порядка 20-30 млрд рублей недостающих доходов, но дело не в этом. Правительство полгода назад рассматривало эту тему и не поддержало", — сказал он на сессии в рамках Восточного экономического форума, комментируя предложение бизнесмена Сергея Бачина о снижении.

По словам Силуанова, Кабмин готов вернуться к этой теме.

"Может быть, на период, когда нам нужно построить туристические кластеры, туристические комплексы можно было бы предоставить преференциальные режимы. Мы готовы еще раз вернуться, хотя до этого позиция была отрицательная, готовы рассмотреть все плюсы и минусы", — сказал он.

Ранее гендиректор "Васта Дискавери" и создатель курортов "Роза Хутор" в Сочи, "Ярославское взморье" и "Завидово" в центральной России Сергей Бачин предложил снизить НСД для туристической отрасли на Дальнем Востоке с 20 до 7-10%. По его словам, это позволит сделать отечественный турпродукт конкурентоспособным по сравнению с предложениями соседних зарубежных стран, куда ездят отдыхать российские туристы.