"Очень важный момент для развития туризма – это НДС. Если мы посмотрим на Юго-Восточную Азию, Китай, Корею, Японию, все страны, которые здесь рядом есть, то НДС на туристическую отрасль в среднем от 7 до 10%, а у нас 20%. Конечно, мы не конкурентоспособны, и в первую очередь это выражается в том, что наш российский турист платит за наш российский турпродукт больше, чем если он едет в соседние страны. И мы бы просили рассмотреть возможность приведения нашего НДС в туристической отрасли на Дальнем Востоке примерно на такой же уровень, как у соседей в Юго-Восточной Азии", — сказал он на сессии в рамках Восточного экономического форума с участием президента РФ Владимира Путина.

Кроме того, Бачин предложил распространить действующие с этого года льготы для инвесторов в объекты туристической инфраструктуры на малые отели. Сейчас, сказал он, получить льготный кредит по ставке 3-5% можно только на проект отеля от 120 номеров. По словам предпринимателя, на Дальнем Востоке часто нужны небольшие отели на 50-100 номеров, а для них поддержки нет.

Премьер-министр Дмитрий Чернышенко заявил, что это "здравая идея", и правительство рассмотрит возможность распространения льготы на малые отели. Тем более, что, по его словам, в 2022 году на субсидирование процентной ставки для инвесторов в объекты туристической инфраструктуры будет выделено в 2,5 раза больше средств, чем в текущем.

Бачин также подчеркнул, что на Дальнем Востоке действуют два очень хороших льготных режима налогообложения – территории опережающего развития (ТОР) и "Свободный порт Владивосток". Но, по его мнению, эти режимы важно донастроить.

"Например, есть так называемый социальный налог 7,6%, который существует на этих территориях. Но он применяется с момента, когда мы становимся резидентами ТОР. А для нас очень важно, чтобы эта преференция работала с момента, когда мы вводим объект в эксплуатацию. Например, мы стали резидентами год назад, а у нас еще даже земли нет оформленной для проекта. Для нас этот налог только через три года будет иметь какой-то смысл. Мы не просим новых преференций, а только сдвинуть эту преференцию во времени", — подчеркнул он.

Владимир Путин призвал министра финансов РФ Антона Силуанова рассмотреть проблему, заявив, что льгота должна реально работать все 10 лет, на которые предоставляется.

Бачин также считает, что для развития туризма на Дальнем Востоке важно ввести упрощенные требования по транспортной безопасности для маленьких аэропортов.

"До многих туристических мест можно долететь только самолетом. И в этом смысле нам важно развитие малой авиации. И здесь мы напарываемся на ситуацию, что требования к транспортной безопасности малых аэропортов такие же, как к Шереметьево. Это избыточные требования, надо как-то классифицировать эти аэропорты и сделать упрощенные требования для маленьких аэропортиков. То же самое касается причальных сооружений на водном транспорте, как речном, так и морском", — считает предприниматель.

Бачин также заметил, что на Дальнем Востоке очень важно выделить так называемые туристические территории, где устанавливается запрет на разработку новых месторождений, добычу других полезных ископаемых, развитие какого-либо промышленного сектора.