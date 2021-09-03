"Нашли погибшим", — сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, трое жителей Иркутска — женщина и двое братьев — утром 22 августа начали сплав по Иркуту по маршруту село Анчук — поселок Пионерский. Вечером того же дня спасателям поступило сообщение об обнаружении перевернутой лодки на реке в районе деревни Быстрая Слюдянского района. Река и ее берега были обследованы.

25 августа женщина и один из пропавших мужчин вышли к дому егеря.

Поиски третьего туриста продолжались, в том числе с помощью вертолета Ми-8.