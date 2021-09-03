"Документ предусматривает создание на территории Хабаровского края круглогодичного детского центра для отдыха, оздоровления, обучения и творческого развития детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. Он сможет принимать 350 школьников за смену, около 5 тысяч ребят в год", — говорится в сообщении.

Отмечается, что церемония подписания соглашения состоялась в присутствии президента России Владимира Путина.

Подписи под документом поставили врио губернатора Михаил Дегтярев, глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков и заместитель председателя государственной корпорации ВЭБ.РФ Артем Довлатов.

Уточняется, что проект реализуется на условиях государственно-частного партнерства с использованием "дальневосточной концессии". Этот способ позволяет построить необходимую социальную инфраструктуру за счет инвесторов, после чего государство в течение 10-20 лет расплачивается с ними.

Минвостокразвития выразило готовность предоставить под проект капитальный грант. А ВЭБ.РФ выступит финансовым партнером проекта с предоставлением льготного финансирования, сообщает пресс-служба.

Концессионное соглашение рассчитано на срок не менее 15 лет. Подписание соглашения с инвестором намечено на декабрь этого года.

Площадка под лагерь подобрана около села Бычиха в Хабаровском районе. Построить детский центр планируется в течение 2022 — 2023 годов.