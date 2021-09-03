"В целом сегодня преобладают кластерные проекты: инвесторы понимают необходимость комплексного подхода к привлечению нового путешественника, для которого бизнес-цель не является основным приоритетом. Он все чаще выбирает локации с полным спектром услуг, не предполагающие перемещения между отелем и местом для работы или встреч", — сказано в отчете.

Так, в Краснодарском крае усилился интерес жилищных застройщиков к комплексам с апартаментами — как следствие увеличения внутреннего турпотока.

В Москве гостиничный рынок оживился во втором квартале 2021 года, средняя загрузка отелей выросла до 60-54% в среднем ценовом сегменте, 70-80% на верхней границе среднего, 55-60% в дорогих номерах и 30-40% — в люксовом сегменте. Впервые с прошлого года выручка стала показывать положительную динамику. Однако третья волна пандемии снова подкосила рынок.

"Оживление, зафиксированное во втором квартале текущего года, давало ощущение постепенного возвращения спроса на доковидный уровень и ожидание сильного конца года, с восстановлением деловой и MICE-активности. Однако появление новых штаммов не вселяет такой уверенности. По нашим прогнозам, вторая половина 2021 года пройдет в "смешанном" режиме, характеризуясь резкими пиками роста и снижения спроса", — отметила руководитель департамента гостиничного бизнеса компании JLL Яна Уханова.

Единственный брендированный объект, открытый в столице с начала года, — "Hampton by Hilton Moscow Рогожский Вал" на 147 номеров. До конца года могут выйти на рынок еще три проекта. Однако восстановление тарифов эксперты JLL ожидают только в 2023 году.

Рынок Санкт-Петербурга во многом спас ПМЭФ и футбол, однако во втором полугодии эксперты также ожидают спад. Летом большинство туристов едет на юг, однако значительную часть спроса в Санкт-Петербурге продолжает обеспечивать "туризм выходного дня". В будни же загрузка, по прогнозам аналитиков, будет падать до 30-40%. При этом сокращение тарифов в городе не произошло.

С начала года в Петербурге открылись три объекта суммарно на 328 номеров: "Holiday Inn Театральная площадь" (ребрендинг), Wawelberg Hotel и Kravt Nevsky Hotel & SPA. Однако больше на этот год никаких проектов не заявлено.