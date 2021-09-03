"Очень важный аспект касается обеспечения связности и бесшовности для развития туризма. Это один из приоритетных вопросов, который сейчас стоит перед всеми странами. Для многих туризм – один из ключевых двигателей развития экономики и, конечно, он очень пострадал от пандемии коронавируса. Поэтому для нас всех очень важно восстановить индустрию путешествий и туризма", — сказал он в своем выступлении в ходе пленарного заседания в рамках Восточного экономического форума с участием президента России Владимира Путина.

Чан-Оча напомнил, что Таиланд уже начал постепенно открывать границы для иностранных туристов.

"В июле 2021 года мы запустили программу "Песочница Пхукета", а также программу "Самуй плюс". Они будут постепенно расширяться на другие регионы страны, если ситуация позволит. А пока мы хотели бы пригласить всех участников к тому, чтобы совместно выработать новые рекомендации по безопасному туризму, а также совместному признанию вакцинных сертификатов, чтобы восстановить индустрию туризма в ближайшем будущем", — сказал премьер-министр Таиланда.

Он подчеркнул, что кризис, связанный с пандемией коронавируса, вызвал глубочайшую экономическую рецессию во всем мире.

"Она сравнима по последствиям со Второй мировой войной. И чтобы восстановить экономику, мы должны работать рука об руку. Таиланд подтверждает свою готовность сотрудничать со всеми странами по этой повестке", — отметил Чан-Оча.

В начале лета власти Таиланда утвердили модель возобновления туристических поездок под названием "Песочница Пхукета", согласно которой иностранцы могут въезжать на остров из стран с низким и средним уровнем распространения коронавируса, если они прошли полную вакцинацию не менее чем за 14 дней до путешествия. В конце августа в список вакцин, с прививкой которыми можно въезжать в страну по этой программе, был включен российский "Спутник V".