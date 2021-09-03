Как сообщалось, Турция с 6 сентября вводит новые меры по борьбе с распространением коронавируса. Среди них — требование о справках о ПЦР-тестах для невакцинированных пассажиров при поездках на междугородних автобусах, поездах и других видах общественного транспорта, а также полетах на самолетах внутри страны. Аналогичные требования вводятся при посещении концертов, кинотеатров и театров.

"Иностранцы, которые прибывают на территорию Турецкой Республики с туристическими целями, под действие этих правил не подпадают", — говорится в сообщении посольства.

При этом иностранцы-резиденты, постоянно проживающие (имеющие вид на жительство) на территории Турецкой Республики, должны соблюдать новые ограничения.

В Турции в последние дни регистрируется в среднем около 20 тыс. случаев заражения коронавирусом в день.