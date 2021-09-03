"Комплекс будет построен на улице Чернышевского — на территории бывшей городской бани. Его стоимость оценивается почти в 1,5 млрд рублей. Инвестором проекта выступит компания Cosmos Hotel Group", — говорится в сообщении.

Власти Якутии обуславливают строительство гостиницы 4* ростом объемов въездного и внутреннего туризма. Планируется, что проект позволит удовлетворить растущий спрос.

"Безусловно, появление современных гостиниц в Якутске — это требование времени. И мы говорим не только о реализации туристического потенциала Якутии, но и о развитии столицы республики как современного города с хорошей городской средой", — приводятся в сообщении слова Николаева.

Строительство гостиницы поддержано на федеральном уровне, предполагается получение льготного финансирования по линии Ростуризма.

"Проект станет опорной точкой туристско-рекреационного кластера "Лена", который входит в Национальную программу социально-экономического развития Дальнего Востока", — отмечается в релизе.

Cosmos Hotel Group — портфельная компания АФК "Система" в сфере гостиничного бизнеса, является одним из крупнейших гостиничных операторов в России с номерным фондом более 6,5 тыс. номеров.