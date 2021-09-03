"Пассажиропоток аэропорта растет. Мы уже с начала года перевезли свыше 1,2 млн человек. По итогам 2021 года я думаю, что мы перевезем 1,8 млн пассажиров. В сравнении с допандемийным 2019 годом — существенный рост, тогда пассажиропоток составлял 1,6 млн человек. У нас сейчас большой разлет по России — Уфа, Екатеринбург, Челябинск, Казань и другие. Ежедневно совершаются более 25 рейсов. Откроются направления и в Саратов, Пермь", — сказал руководитель компании.

По итогам 2020 года аэропорт обслужил 1,399 млн человек. Таким образом, по итогам 2021 года показатель может вырасти почти на 29%. В 2022 году пассажиропоток аэропорта может превысить 2 млн человек. До 2025 года, согласно прогнозам гендиректора, показатель вырастет до 2,5 млн человек, до 2035 года — до 5 млн.

Он подчеркнул, что росту показателя способствует развитие внутреннего туризма. В августе этого года Махачкала была одним из самых популярных направлением среди российских городов.

"Что касается развития международных направлений полетов, то в перспективе планируется открыть рейсы в Среднюю Азию: это — и Узбекистан, и Таджикистан, Киргизия, Азербайджан, Иран. Кроме того у нас сейчас в планах открыть полеты в Египет, Саудовскую Аравию, Турцию, ОАЭ. Что касается турецкого направления, то сейчас открыты полеты в Стамбул, возможно, откроются полеты и в Анталью, а что касается Египта — то это Хургада и Шарм-аль-Шейх. В следующем году мы планируем еженедельно обслуживать 40 международных рейсов, а сейчас совершаем один", — отметил Рамазанов.

Как сообщалось, в середине августа аэропорт "Махачкала" ввел в эксплуатацию терминал международных воздушных линий пропускной способностью 190 пассажиров в час. Годовой пассажиропоток терминала составит около 300 тыс. человек в год. Инвестиции в проект составили 1,6 млрд рублей.

АО "Международный аэропорт Махачкала" принадлежит структурам Саида Керимова, сына сенатора Совета Федерации от Дагестана Сулеймана Керимова. До этого аэропортом владела "Нафта-Москва" Керимова-старшего, которая в 2014 году выиграла приватизационный тендер, сумма сделки составила около 300 млн рублей.

Сообщалось также, что пассажиропоток аэропорта в первом полугодии 2021 года увеличился в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года — до 895 тыс. человек. Показатель на 26,4% выше, чем за январь-июнь "доковидного" 2019 года.