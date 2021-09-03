"С начала года к нам приехали 12 млн 430 тысяч человек, что в 1,6 раза больше, чем в прошлом году. Если же сравнивать с рекордным доковидным 2019-м, когда в нашей жизни не было никаких ограничений, то разница — всего 2%. Видим, что большинство туристов выполнили все условия, которые мы вынуждены были ввести по рекомендации Роспотребнадзора, чтобы обеспечить безопасный отдых. Благодаря этому мы не получили резкого роста заболеваемости на курортах Кубани. И — сейчас уже можно это сказать — сохранили курортный сезон", — сказал глава региона.

В том числе, с начала года Сочи принял почти 4,5 млн гостей, Анапа — 2,5 млн, Геленджик — почти 2,3 млн, Туапсинский район — 771 тыс. человек, Новороссийск — 448 тыс. Еще пости 950 тыс. туристов посетили города Азовского побережья — Ейский, Приморско-Ахтарский, Темрюкский, Славянский районы. Также гости приезжали в Краснодар, Горячий Ключ, Мостовской, Отрадненский, Северский и Кущевский районы.

Как сообщалось, в текущем году гостей на курортах Кубани принимают порядка 10 тыс. средств размещения общей вместимостью более 570 тыс. мест, для посещения открыты более 680 объектов показа и порядка 300 экскурсионных маршрутов. На курортах открыто 550 пляжных территорий протяженностью более 113 км. В течение ближайших трех лет все пляжи в крае будут приведены к единому стандарту.