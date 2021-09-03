"Туристический кешбэк... я бы тоже подумал над увеличением", — сказал Путин на встрече с модераторами ключевых сессий Восточного экономического форума.

"Мы ищем возможности поддержать бизнес на Дальнем Востоке, а туристический бизнес — это перспективное направление", — отметил он.

Таким образом президент отреагировал на прозвучавшее в ходе встречи предложение увеличить размер туристического кешбэка на 20 тысяч рублей, поскольку туристический продукт на Дальнем Востоке значительно дороже, чем в других регионах.

Со своей стороны, вице-премьер Дмитрий Чернышенко предложил аккуратно отнестись к данной мере, отметив, что она носила временный характер и может "разгонять" стоимость размещения туристов.

"Эта мера, с одной стороны, популярная, но мы понимаем, что это была временная мера, связанная с антиковидными мерами, закрытием границ, необходимостью поддержания спроса. Здесь нужно очень аккуратно. Мы с Антоном Германовичем (Силуанов, министр финансов — ИФ) абсолютно трезво относимся к кешбэку, так как есть риск, что это разгоняет инфляцию для средств размещения, увеличивает стоимость средств размещения на сумму денег, которые мы на кешбэк потратили", — пояснил Чернышенко.

Он пообещал: "Мы сейчас внимательно это все отследим, и будем точечно поддерживать эту меру".

"Были бы средства размещения, народ бы сам к нам поехал. А здесь мы, по сути дела, некую неэффективность средств размещения компенсируем привлекательной ценой для граждан", — считает вице-премьер.

Поэтому, говоря о предложении увеличить кешбэк до 40 тыс. рублей или до 20% стоимости тура, Чернышенко отметил, что "надо еще раз хорошенько все посчитать". "Мы научились это администрировать, видим все там до мелочей", — заключил он.