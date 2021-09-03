Соглашение подписано с участием вице-премьера-полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева, сообщает пресс-служба аппарата полпреда.

"Речь идет о строительстве первого тематического парка развлечений и курортно-гостиничного комплекса "Парк Русский" на территории площадью более 50 га. Объем инвестиций в проект составит 15 млрд рублей", — говорится в сообщении.

За основу проекта "Парк Русский" компания возьмет концепцию "Сочи Парк" — первого тематического парка в России, входящего в топ-25 лучших парков Европы.

Во Владивостоке также появится гольф-клуб мирового уровня, в инфраструктуру которого будет включен отель. Площадь объекта — 170 га. Общий объем инвестиций проекта "Гольф Курорт Приморье" составит 8,5 млрд рублей.

"На Дальнем Востоке появляются инвесторы, готовые вкладываться в непростые туристические проекты, развитие индустрии. В свою очередь мы будем поддерживать отрасль. Сейчас обсуждаем возможность разработки отраслевых преференций. И одна из таких мер поддержки касается туристической сферы. Это делается для того, чтобы как можно больше инвесторов приходили на Дальний Восток, и как можно больше россиян познакомилось с уникальной дальневосточной природой, городами, замечательными людьми, которые здесь живут", — цитирует пресс-служба слова Трутнева.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", компания "Восток Резортс" создана во Владивостоке в августе текущего года с уставным капиталом 10 тыс. рублей. Единственным ее владельцем является директор по развитию сочинской игорной зоны "Красная Поляна" Дмитрий Анфиногенов.