"Не исключено, есть какие-то разговоры", — сказал Евтушенков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос в кулуарах ВЭФ-2021.

В июле структура АФК "Система" — "Система Телеком Активы" — стала единственным владельцем ООО "АлтайАвиа", регионального вертолетного перевозчика.

"Покупка "АлтайАвиа", единственной авиакомпании в Горном Алтае с собственным авиапарком и наземной инфраструктурой, позволит АФК "Система" выйти на перспективный рынок малой авиации и соответствует нашей стратегии по развитию авиационного и туристического кластера в регионе", — объяснял сделку управляющий партнер "Системы" Али Узденов.

"АлтайАвиа" осуществляет коммерческие воздушные перевозки, предоставляя услуги аренды, проведения экскурсий, а также ангарного хранения вертолетов. "АлтайАвиа" также является официальным дилером вертолетов Robinson в РФ.

Авиакомпания базируется на Чемальском тракте, в непосредственной близости к туристическим маршрутам Горного Алтая и активам АФК "Система" в этом регионе — аэропорту Горно-Алтайска и эко-отелю Cosmos Collection Altay Resort.

В истории "Системы" уже была "вертолетная" инвестиция — но не в перевозчика, а в разработчика и производителя самих машин. В начале 2000-х годов АФК собрала почти 50% в АО "Камов", однако в 2005 году продала этот пакет консолидировавшей отраслевые активы госкомпании "Оборонпром".