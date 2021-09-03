Ведомственная комиссия рассмотрела заявки авиакомпаний о готовности осуществлять перевозки пассажиров по спецтарифу (постановления правительства N1242) на заседании 31 августа.

В утвержденный перечень субсидируемых в 2021 году маршрутов включены 25 направлений в/из и внутри ДФО на сумму 400 млн руб., по семи из которых перевозки пассажиров ранее не выполнялись. В частности, речь идет о направлениях Айхал — Иркутск, Газимурский Завод — Иркутск, Краснокаменск — Иркутск, Кырен — Иркутск, Магадан — Певек, Менза — Иркутск, Якутск — Бодайбо.

"Дополнительные маршруты улучшат транспортную доступность Амурской и Магаданской областей, Республик Бурятия и Саха (Якутия), Забайкальского и Приморского краев", -отметил глава Минтранса в процитированном пресс-службой ведомства комментарии.

В расширенный перечень также были включены следующие направления: Благовещенск — Иркутск, Витим — Иркутск, Владивосток — Зея, Владивосток — Нерюнгри, Владивосток — Тында, Кыра — Иркутск, Ленск — Иркутск, Ленск — Красноярск, Ленск — Новосибирск, Магадан — Кепервеем, Аган — Иркутск, Мирный — Омск, Нерюнгри — Иркутск, Полярный — Красноярск, Улан-Удэ — Иркутск, Улан-Удэ — Омск, Усть-Баргузин — Иркутск, Чита — Иркутск.

Перевозки по указанным маршрутам будут выполнять шесть авиакомпаний: АО "Авиакомпания "АЛРОСА", АО "Авиакомпания "Ангара", АО "Ред Вингс", ООО "Аэросервис", АО "Авиакомпания "ИрАэро", ООО "СиЛА". Всего планируется выполнить 1,264 тыс. рейсов, в продажу будет выставлено свыше 72 тыс. билетов по спецтарифу.

"Стоимость перевозки по этим маршрутам сейчас достигает 40 тыс. руб. После открытия продаж билетов на субсидируемые рейсы тариф на перевозку одного пассажира в одном направлении не превысит 11 тыс. руб. К примеру, стоимость перевозки по маршруту Владивосток — Тында в среднем составляет 30 тыс. руб., на субсидируемом рейсе — 8,055 тыс. руб. На маршруте Ленск — Иркутск тариф составит 6,606 тыс. руб. вместо нынешних 14 тыс. руб.", — отмечает Савельев, цитируемый пресс-службой Минтранса.

В общей сложности перечень субсидируемых маршрутов включает 60 направлений в/из и внутри ДФО на сумму 2 млрд руб.