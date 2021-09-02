В частности, на маршруте Санкт-Петербург — Дубай количество еженедельных рейсов увеличится с 1 до 7. В Хельсинки из Санкт-Петербурга частота рейсов вырастет с 7 до 14 в неделю. Кроме того, также авиакомпании смогут начать полеты с частотой 2 рейса в неделю по маршруту Калининград — Берлин.

Как отметили в Росавиации, полеты по указанным маршрутам будут осуществляться на взаимной основе российскими и иностранными авиакомпаниями.

Кроме того, оперативным штабом по борьбе с коронавирусом принято решение с учетом сложной эпидемиологической обстановки в Танзании продлить до 1 октября включительно действующие ограничения по авиасообщению.