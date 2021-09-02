"Подписывая соглашение, мы подтверждаем свои намерения по продолжению чартерных программ в Республику Бурятия. Для республики это вторая чартерная цепочка на зимний Байкал, программы будут аналогичными тем же, что мы предлагали годом ранее", — цитирует Тараса Демуру официальный портал республики.

Как отметил Цыденов, запуск чартерных рейсов в 2020 году повысил интерес инвесторов к Бурятии.

"У нас спрос превысил предложение, сейчас не хватает мест размещения, поэтому мы ограничиваем принятие чартерных рейсов. Чартерная программа, которую Ростуризм поддерживает, дала такой существенный толчок для развития Бурятии и послужила стимулом для инвестиционной активности", — сказал он.

Глава республики сообщил, что инвестиции в республику в настоящее время оцениваются более чем в 10 млрд рублей.

"Один из новых инвесторов, компания Cosmos Hotel Group, планирует строительство на 400 га земли 4* и 5* гостиниц, отдельно стоящих вилл, спортивных комплексов и спа-комплексов. В текущем году компания Green Flow уже приступила к реализации проекта по строительству гостиничного комплекса на территории ОЭЗ "Байкальская гавань", — рассказал он.

В свою очередь, Догузова добавила, что в ближайшей перспективе для расширения туристического сезона Бурятии необходимо развивать не только побережье Байкала, но и курорты с термальными источниками. По ее словам, это позволило бы запускать зимние чартеры на пару месяцев раньше.