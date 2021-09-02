Согласно распоряжению департамента культуры Москвы, опубликованному на сайте столичной мэрии, власти утвердили перечень государственных учреждений культуры, которые в течение двух дней можно посетить бесплатно.

В документе отмечается, что руководителям этих учреждений поручено организовать их бесплатное посещение в режиме самостоятельного осмотра по предварительной электронной регистрации на официальных сайтах учреждений (зарегистрироваться можно будет с 1 сентября). Также им поручено обеспечить высокий уровень безопасности для посетителей с учетом обязательного соблюдения санитарных требований, введенных в столице.

В перечень таких учреждений, согласно распоряжению, вошли Московский государственный выставочный зал "Новый Манеж", "Музей истории ГУЛАГа", "Государственный музей А.С.Пушкина", Музей археологии, Музей "Дом на набережной", а также "Государственный историко-архитектурный, художественный и ландшафтный музей-заповедник "Царицыно", а также усадьба "Коломенское" и "Измайлово".

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что день города состоится 11-12 сентября. Формат мероприятий будет определён с учетом эпидемиологической обстановки и действующих санитарных правил.