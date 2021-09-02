"Ежегодный прирост турпотока в России фиксировался и в допандемийное время, внутренний туризм растет, я уверена, что он продолжит расти, но какими темпами – это будет видно в дальнейшем. Открытие зарубежных направлений – это как раз хорошо. Это тоже про конкуренцию, про умение конкурировать в нормальных рыночных условиях при открытых границах", — сказала она в эфире телеканала "Россия 24".

Как отметила Догузова, открытие летом Турции пошло на пользу турбизнесу и путешественникам.

"Закрытые границы перегревали наш рынок, которому пришлось тяжело, потому что спрос кратно превышал предложение. И в условиях, кода у нас дефицит гостиниц, а не профицит, закрытые границы – это не очень приятное дело2, — пояснила она.