"По итогам семи месяцев, данных за август пока нет, в стране в гостиницах останавливалось хотя бы на одну ночь 31,5 млн человек. Но мы при этом понимаем, что часть людей приезжает на один день, например, на экскурсию или погулять. Особенно здесь речь идет о коротких поездках. Часть туристов не останавливаются в гостиницах, они выбирают иные средства размещения. Их количество оценочно примерно то же, что и останавливается в гостиницах на одну ночь. Поэтому суммарно по России путешествовало ориентировочно 63 млн человек за семь месяцев", — сказала она в эфире телеканала "Россия 24".

Как отметила Догузова, в России хорошие темпы восстановления внутреннего туризма, и если ничего не изменится, то ведомство рассчитывает достигнуть объемов внутреннего турпотока уже к концу 2021 года. Ранее Ростуризм прогнозировал восстановление внутреннего туризма не ранее, чем в 2022 году.

"Тут важно понимать, что часть регионов покажет падение турпотока. Например, Владивосток и Приморский край, которые зависят от бизнес-туризма, а он по-прежнему не восстановился. А на юге России будет прирост 10-15%. Но в целом мы рассчитываем на объемы 2019 года", — заключила глава Ростуризма.