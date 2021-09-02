"В мае Дубай посетили 40,8 тыс. российских туристов, в июне – более 25 тыс., хотя традиционно это уже низкий сезон. Это больше, чем до пандемии коронавируса в 2019 году. Россия вышла на первое место среди иностранных рынков по числу туристов", — сказал он на презентации выставки "Экспо-2020".

По словам Казима, всего за первое полугодие Дубай посетили почти 210 тыс. туристов из России, что вывело нашу страну на второе место по турпотоку. За весь 2020 год турпоток из России составил 296 тыс., что почти на 60% меньше, чем до пандемии в 2019 году.

По данным Погранслужбы ФСБ, в Дубай в первом полугодии выезжали 294 тыс. российских граждан, эмират занял пятое место среди зарубежных стран по этому показателю.