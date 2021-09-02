"Общий объем частных инвестиций в туризм на Дальнем Востоке до 2025 года мы оцениваем в размере 250 млрд рублей. Это те проекты, по которым уже достигнуты договоренности, и они начинают реализовываться, и часть проектов, по которым еще идут переговоры, и мы ведем определенную работу", — сказала она в эфире телеканала "Россия 24".

Как отметила Догузова, 95 из 250 млрд – это уже принятые инвестиционные решения: либо инвестор уже в процессе реализации проекта, либо начинает в этом году, либо планирует осуществление проекта в ближайшее время.

"Из этих 95 млрд 72 млрд – это тот объем инвестиций, по которым инвесторы к нам хотят зайти на субсидирование процентной ставки. Подавляющее большинство инвесторов, которые хотят развивать проекты в туризме рассчитывают на льготное кредитование по льготной программе Ростуризма. Эта мера очень актуальна для отрасли, ее бизнес ждал больше 20 лет», — пояснила она.

По словам главы Ростуризма, в ближайшие годы в России ожидается активно развитие туристической инфраструктуры.

"Мы наблюдаем серьезный дефицит туринфраструктуры практически по всей стране. Особенно заметно это на юге России летом, когда там высокий сезон: качественных отелей не хватает, отсюда неадекватные цены и несоответствие качества", — добавила Догузова.