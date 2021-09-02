"Предложенная инициатива не отвечает принципам, которые гарантирует своим гражданам Конституция РФ – свобода экономической деятельности, свободное использование каждым своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности. Кроме того, инициатива не соответствует целям антимонопольного законодательства о защите конкуренции по обеспечению свободы экономической деятельности и созданию условий для эффективного функционирования товарных рынков", — говорится в письме.

По мнению авторов письма, законопроект противоречит и принципам регуляторной гильотины, направленной на уменьшение регуляторного воздействия на объекты бизнеса.

Предприниматели отмечают, что ФАС России в пояснительной записке к законопроекту ссылается на ряд крупных международных мероприятий (ПМЭФ, ВЭФ и др.) и указывает, что во время их проведения гостиницы значительно повышали цены. Между тем, сообщается в письме, ФАС проверяла отели во время крупных форумов на предмет нарушений законодательства и не нашла их. Кроме того, формулировка "особо значимых международных мероприятий" создает поле правовой неопределенности, и может повлечь субъективную оценку масштабности того или иного мероприятия.

"Обоснование инициативы о госрегулировании цен в пояснительных записках носит обобщенный характер, без достаточной доказательной и аналитической базы. Отсутствуют подтвержденные сведения о сговоре гостиниц при повышении цен в периоды проведения крупных форумов", — говорится в письме.

"Опора России" и Ассоциация отельеров Казани подчеркивают, что в развитых странах практики госрегулирования цен на размещение в отелях нет, а ее внедрение в России может привести к снижению привлекательности рынка для потенциальных инвесторов и ухода с рынка предпринимателей в связи со снижением маржинальности бизнеса.

"Введение госрегулирования цен на периоды повышенного спроса приведет к еще большему оттоку инвесторов, что идет вразрез с целью по наращиванию качественной гостиничной инфраструктуры, заявленной в проекте нацпроекта по развитию туризма", — говорится в письме к ФАС.

В свою очередь, в Российском союзе туриндустрии (РСТ) считают нецелесообразным госрегулирование цен на гостиничные услуги.

"ФАС ссылается на высокие цены на размещение во время Петербургского экономического форума. Но, как показывает мониторинг цен на размещение во время ПМЭФ, за исключением самых люксовых отелей и номеров, цены даже на пятизвездочные гостиницы выросли незначительно по сравнению с 2019 годом", — пояснил порталу "Интерфакс-Туризм" почетный президента РСТ Сергей Шпилько.

При этом, по его информации, стоимость обычного билета на участие в форуме увеличилось в 2,4 раза, достигнув 840 тыс. руб., премиального – в 2,3 раза (960 тыс. руб.), а стоимость регистрации автомобиля с парковкой выросла вдвое — до 240 тыс. руб.

"Общая стоимость участия в ПМЭФ выросла, прежде всего, за счет цен на услуги форума, которая определяется организаторами, а не отельерами", — подчеркнул Шпилько.

Кроме того, как отметил эксперт, конгрессы и форумы следует проводить в городах с большим числом гостиниц бизнес-класса в низкий туристский сезон, чтобы стоимость участия приглашенных была приемлемой.

"Проблему можно решить увеличением конкуренции среди объектов размещения: уделить больше внимания стимулированию строительства гостиниц бизнес-класса в городах, где проводятся экономические и инвестиционные форумы", — заключил Шпилько.

Глава Ростуризма Зарина Догузова на Восточном экономическом форуме в четверг также сообщила журналистам, что выступает против государственного регулирования цен на отели. По ее словам, государство не должно вмешиваться в рыночные отношения.

ФАС 13 августа сообщила, что до 1 октября подготовит проект о внесении изменений в Закон об основах туристской деятельности о регулировании цен на гостиничные услуги в период проведения крупных международных мероприятий. В сообщении отмечалось, что ежегодно в службу поступают многочисленные обращения и жалобы от граждан на резкий рост цен на услуги гостиниц во время таких событий. Цель законопроекта, как отметили в ФАС, – предотвращение необоснованного роста цен на гостиничные услуги в период проведения особо значимых международных мероприятий.