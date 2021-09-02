"Всего в мире билеты продают 2,5 тыс. компаний. Продажами в России занимаются 32 основных реселлера, это крупные туроператоры, такие как Coral Travel, Anex Tour, "Русский экспресс" и другие компании. Помимо этого, у нас более 250 субагентов, которые продают билеты в крупных городах России. Продажи начались в июле, и сейчас России занимает третье место по объему продаж билетов", — сказала она.

По словам Раманатан, ожидается, что российские посетители будут одними из самых многочисленных на "Экспо-2020". Русский язык будет поддерживаться на выставке наряду с английским, арабским, китайским и французским. Русскоязычные гиды будут проводить тематические экскурсии по выставке, посвященные архитектуре, гастрономии, культуре и другим темам.

Фото: Expo 2020

"Стоимость разового билета начинается от $26 на взрослого. Билет на несколько посещений стоит $53. Мы знаем, что есть россияне, которые планируют приехать в Дубай во время проведения "Экспо" несколько раз. Им удобнее купить сезонный абонемент с неограниченным количеством посещений за $136. Для детей до 18 лет и людей старше 60 билеты бесплатны. Кроме того, они будут бесплатны для студентов любого возраста. Если на выставку приедет семья, она, скорее всего, должна будет купить билеты только для взрослых. Помимо реселлеров, билеты распространяют авиакомпании и крупные отели бесплатно в пакетах с авиабилетами или проживанием", — добавила Раманатан.

По ее словам, новые волны пандемии не влияют на планы организаторов выставки, которая первоначально должна была состояться в 2020 году, но была перенесена на год.

"До пандемии мы планировали, что на выставке будет 25 млн посещений, и сейчас рассчитываем на те же цифры. Мы видим, что перемещения по миру становятся проще, что темпы вакцинации растут, и это вселяет в нас оптимизм. Количество стран-участниц не изменилось, оно как было 191, так и осталось. И второй момент – количество реселлеров: до пандемии их было 2500. Мы ожидали что количество снизится, но, тем не менее, все те, кто подписал договоры, остались с нами. Так что и темпы вакцинации, и все большая доступность путешествий приведут нас к тому, что выставка пройдет, как планировалось", — сообщила представитель "Экспо-2020".

Фото: Expo 2020

Она также рассказала о мерах безопасности, которые предпринимают организаторы. У посетителей не будут требовать ПЦР-тест, так как его сдают все приезжающие в Дубай туристы. Все сотрудники и волонтеры выставки прошли вакцинацию от коронавируса. Вход будет осуществляться через четыре зоны, и при необходимости можно будет перераспределять потоки посетителей. У всех входящих будут проверять температуру специальные сканеры с целью выявить и изолировать людей с симптомами.

"Людей на выставке будет много, несколько миллионов, но они не будут находиться там одновременно. Площадь "Экспо" — более 4 кв. км, работать она будет с 9:00 до полуночи, поэтому посетители смогут рассредоточиться", — подчеркнула Раманатан.

В 2020 году генеральная ассамблея Международного бюро выставок приняла решение о переносе сроков проведения всемирной выставки "Экспо-2020" в Дубае на один год с сохранением прежнего официального названия "EXPO 2020 Dubai". "Экспо-2020" станет первой всемирной выставкой, которая состоится в регионе MEASA (Ближний Восток, Африка и Южная Азия). Каждая страна будет представлена на ней своим павильоном и получит возможность провести свой день. Так, День России на "Экспо-2020" состоится 4 декабря.