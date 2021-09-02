"Предлагаем на 2023-2024 годы с учетом планов компании по раскатке новых маршрутов и увеличению количества пассажиров по социальным маршрутам увеличить размер субсидии: на 2023 год — это 7,11 млрд, на 2024 год — 7,85 млрд рублей", — сказал Белоусов. Совещание транслировалось в эфире телеканала "Россия 24".

Он также заявил, что на 2022 год с Минфином РФ согласовано субсидирование авиакомпании в объеме 5,9 млрд рублей.

Ранее "Авроре" были одобрены субсидии на текущий год в сумме 1,23 млрд рублей. Они будут направлены на раскатку 20 рейсов по социально значимым маршрутам Дальнего Востока.

Также сообщалось, что субсидирование позволит более чем 100 тыс. человек воспользоваться льготным тарифом. "Они смогут купить билет, например, из города Советская Гавань до Южно-Сахалинска по приемлемой цене — около 2,2 тыс. рублей. Один из самых длительных перелетов между Хабаровском и Якутском обойдется в сумму около 10,7 тыс. рублей", — говорил ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин в эфире "Россия 24".

Сейчас "Аврора" на 100% принадлежит Сахалинской области, в дальнейшем, как ожидается, в капитал компании войдут еще несколько дальневосточных регионов. Объединенная авиакомпания с парком воздушных судов российского производства создается по поручению президента. Планируется, что она будет перевозить около 2 млн пассажиров в год.