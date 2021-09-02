"Основной проект плана включает 56 мероприятий, в том числе 18 из них будут осуществлены министерством культуры России", — приводятся в сообщении слова главы Минкультуры РФ Ольги Любимовой, сказанные в ходе заседания оргкомитета по празднованию 650-летия Куликовской битвы в четверг на территории музея-заповедника "Куликово поле".

Традиционно пройдут тематические конференции, выставки, фестивали-конкурсы для детей, а также масштабные работы по строительству, реставрации, ремонту и реконструкции объектов сферы культуры Тульской области.

"Одно из интересных направлений по линии Минкультуры России — создание и внедрение VR-технологии "Куликовская битва: археологический VR-квест". Мы рассчитываем, что усилия заинтересованных сторон позволят обеспечить создание популярного культурно-туристского кластера "Куликово поле", — сказала Любимова.

Также крупным творческим проектом станет создание исторического кинополотна "Куликовская битва".

В свою очередь губернатор Тульской области Алексей Дюмин сообщил, что на территории музей-заповедника "Куликово поле" планируется создать культурно-туристический кластер общенационального масштаба и обеспечить его современной инфраструктурой.

"Куликово поле сегодня является местом силы и притяжения. Наша задача — придать ему новое звучание: Куликовская битва должна стать символом целостности нашего государства, знаменем, которое мы должны нести через века и передавать из поколения в поколение. Глобальная цель всей этой работы — сохранение исторической памяти и национальной идентичности. Для этого мы планируем создать культурно-исторический кластер общенационального масштаба и обеспечить его всей необходимой инфраструктурой, формированием глубокого образовательного процесса", — отметил Дюмин.

О новом кластере участников оргкомитета проинформировал председатель правительства Тульской области Валерий Шерин. Так, предполагается создание ряда новых музеев, в том числе под открытым небом, строительство межрегионального центра фондохранилища, молодежного и архивного центра. Также предусмотрено строительство и реконструкция дорог, очистка рек, прежде всего Дона, реконструкция инженерных сетей, благоустройство территорий.

"Вся инфраструктура должна гармонично вписаться в окружающую среду и дополнить уже существующий ансамбль. Все это даст импульс развитию экономики районов Тульской области, которые находятся в исторической зоне Куликова поля и войдут в территорию нового кластера", — подчеркнул Шерин.

По словам заместителя председателя правительства РФ Татьяны Голиковой, правительство РФ готово оказать всестороннюю поддержку правительству региона в подготовке и проведении празднования юбилея.

"Думаю, что празднование юбилея Куликовской битвы не только важное событие, это еще и серьезный импульс для развития Тульской области", — подчеркнула Голикова.

Она предложила привлечь к участию к подготовке юбилейных мероприятий другие российские регионы, предусмотреть проведение в подготовительный период в Тульской области значимых культурно-просветительских мероприятий.

В свою очередь председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что Тульская область обладает колоссальным историко-культурным наследием, на ее территории расположены пять крупных федеральных музеев. "Рассчитываю, что предстоящий юбилей поможет раскрыть потенциал, закрепив лидерство региона в сфере познавательного туризма", — отметил он.

В апреле текущего года президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о подготовке и проведении празднования в 2030 году 650-летия Куликовской битвы. 20 июля распоряжением премьер-министра РФ Михаила Мишустина был образован оргкомитет, сопредседателями которого стали Нарышкин, Голикова и Дюмин.

Куликовская битва (Мамаево или Донское побоище) — сражение между объединённым русским войском во главе с московским великим князем Дмитрием Донским и войском беклярбека Золотой Орды Мамая. Состоялась 8 сентября (21 сентября по новому стилю) 1380 года на Куликовом поле в районе к югу от впадения реки Непрядва в Дон. Победа русских ратей в Куликовской битве рассматривается как шаг к восстановлению единства Руси и будущему свержению золотоордынского ига.