"Мы в этом году выйдем примерно на объем пассажиропотока в 100 млн человек в целом, и 88 млн человек мы ожидаем только по России", — сказал Савельев.

За 2019 год российские авиакомпании перевезли более 128,1 млн пассажиров, в том числе на международных линиях — более 55 млн, на внутренних — порядка 73 млн. В 2020 году, ознаменованном началом пандемии COVID-19, авиакомпании обслужили 69,2 млн пассажиров, что на 46% меньше, чем годом ранее. Международные перевозки при этом рухнули на 76%, до 13,1 млн человек, внутренние сократились на 23%, до 56,2 млн.