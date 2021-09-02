"Специалисты Роспотребнадзора взяли пробы воды в местах, где реки Сукко, Можепсин, Анапка впадают в море. По результатам проведенной экспертизы, они соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям по микробиологическим, вирусологическим, паразитологическим и другим показателям", — говорится в сообщении.

Отмечается, что запрет на купание в море снят, мониторинг состояния морской воды и пляжных территорий будет проводиться на постоянной основе.

Ранее сообщалось, что управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю выявило несоответствие воды акватории Черного моря в рекреационных зонах Анапы и Новороссийска гигиеническим нормативам, был введен временный запрет на купание.