"Затраты "Аэрофлота" на реализацию этой программы за 7 месяцев составили 6,7 млрд рублей, в течение года это будет больше 10 млрд рублей. То есть, это сопоставимо с общим объемом федеральной поддержки", — сказал Белоусов в ходе совещания по социально-экономическому развитию Дальнего Востока.

По его словам, "суммарно федеральной поддержкой с учетом "плоского" тарифа "Аэрофлота" у нас охвачено 2,7 млн поездок — это почти 45% всех поездок на дальние расстояния, то есть, межрегиональных перевозок, жителей Дальнего Востока".

"Плоские", то есть не меняющиеся в течение года тарифы, "Аэрофлот" ввел в 2015 году, позднее к программе присоединилась "Россия". В настоящее время такие тарифы действуют на рейсах из Москвы во Владивосток, Южно-Сахалинск, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Магадан, Симферополь, Калининград. Тариф "Аэрофлота" в города ДФО и обратно — 27,05 тыс. руб. (в Калининград и Симферополь — 10,12 тыс. руб.), "России" — 23,8 тыс. руб. Это значительно ниже себестоимости этих рейсов, при этом государством они не субсидируются.