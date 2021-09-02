"Мы рассчитываем запустить окно продаж на зимний сезон в этом году, но он будет распространяться на период с 15 января по конец апреля", — сказала она журналистам в кулуарах ВЭФ-2021.

Как отметила Догузова, в следующем году программа туристического кешбэка будет работать только в низкий сезон и исключать новогодние праздники и летний период.

"Ориентировочно, с середины января по конец апреля и с 1 октября по середину декабря. Это примерные окна поездок. Период с мая по сентябрь, как высокий туристический сезон по программе кешбэка стимулировать не планируется", — пояснила она.

Программа частичного возврата денег при покупке туров по России стартовала в 2020 году, всего на ее реализацию правительство выделило 15 млрд рублей. По итогам первых двух этапов распродажи было продано туров на 6,5 млрд рублей. Оставшиеся средства были перенесены на 2021 год. Третий этап начался 18 марта и завершился 15 июня, отправиться в поездку можно было до 30 июня. На четвертом этапе, стартовавшем 16 июня, туристы могут приобрести туры на период с 1 октября и до 24 декабря этого года включительно. Круизы с кешбэком можно покупать на даты с 1 сентября и до окончания навигации.