Руководитель компании на встрече с главой администрации Чебоксар Алексеем Ладыковым сообщил, что реконструкция воздушной гавани завершится к концу следующего года.

По проекту планируется расширить площадь аэровокзального комплекса на 1,4 тыс. кв. м, что позволит улучшить его функциональное использование и увеличить пропускную способность до 1,7 млн пассажиров в год. Прогнозируемый пассажиропоток за 2021 год может составить более 400 тыс. человек.

Пресс-служба отмечает, что рабочие уже приступили к демонтажу части здания, в ближайшее время начнутся земляные работы. Участники совещания оценили ход работ внутри аэропорта и на прилегающей территории. На время реконструкции аэропорт не прекратил работу, в настоящее время изменены схемы движения пассажиров в зоне предполетного обслуживания и при выдаче багажа.

На совещании также обсуждалась тема дополнительных стоянок для самолетов — это позволит одновременно принимать больше воздушных судов и, соответственно, привлечет в аэропорт новые авиакомпании. Глава администрации Ладыков попросил произвести точные расчеты площади, которую необходимо заасфальтировать для организации стояночных мест.

Ранее сообщалось, что МАЧ планировал реконструкцию аэровокзального комплекса с конца 2018 года, однако срок реализации проекта сдвинулся из-за необходимых согласований. В связи с решением начать реконструкцию в текущем году аэропорт Чебоксар в летнем сезоне обслуживал только внутренние рейсы.

Реконструкция будет проведена без остановки деятельности аэропорта, работы оценивались в 500 млн рублей. Проектно-сметная документация по реконструкции аэровокзального комплекса Чебоксар получила положительное заключение Главгосэкспертизы России весной текущего года. Непосредственно строительные работы начались в августе.

Сообщалось также, что в 2021-2022 годах планируется начать реконструкцию перрона аэропорта Чебоксар, находящегося в федеральной собственности. Площадь перрона позволяет одновременно принять и обслужить три самолета, однако часть объекта в настоящее время находится в ненормативном состоянии, поэтому возможна расстановка только двух воздушных судов.

Обновленный аэропорт сможет принимать воздушные суда всех типов, стать транзитным авиаузлом для дальнемагистральных воздушных судов.

ООО "Международный аэропорт Чебоксары", входящее в группу "Аэрофьюэлз", является оператором аэродрома Чебоксар с сентября 2016 года. Общество взяло объект в аренду на 25 лет, при этом договор предполагает обязательное инвестирование собственных средств арендатора в реконструкцию арендуемого имущества, проведение капитального и текущего ремонта.