"С 3 по 12 сентября москвичи и гости столицы смогут посетить красочные развлекательные мероприятия, познакомиться с богатым культурным наследием ОАЭ, увидеть, что можно ожидать от выставки "Экспо-2020", — сказала она

По словам Раманатан, тематические мероприятия, посвященные выставке, будут идти с 10:00 до 22:00 на ВДНХ и в торговом центре "Афимолл".

Дни культуры организованы посольством ОАЭ в России при поддержке выставки "Экспо-2020". Выставка пройдет в Дубае с 1 октября 2021 года по 31 марта 2022, в ней примет участие 191 страна. По прогнозам оргкомитета, число посещений выставки составит 25 млн.

В 2020 году генеральная ассамблея Международного бюро выставок в связи с эпидемиологической ситуацией в мире приняла решение о переносе сроков проведения всемирной выставки "Экспо-2020" в Дубае на один год с сохранением прежнего официального названия "EXPO 2020 Dubai".