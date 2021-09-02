Основная задача платформы — организовать бесперебойное взаимодействие между всеми участниками процесса возмещения налогов: туристами, организациями розничной торговли, ФНС и ФТС.

Система tax free в России сейчас пилотируется Минпромторгом в 16 регионах (Москва, Санкт-Петербург, Московская, Ленинградская, Калининградская, Псковская, Новгородская, Ростовская, Волгоградская, Самарская, Свердловская области, республики Татарстан и Мордовия, Краснодарский, Хабаровский и Приморский края).

Пилотный проект tax free стартовал на территории России в апреле 2018 года. Право вернуть НДС с покупок в российских магазинах имеют граждане иностранных государств, не входящих в Евразийский экономический союз. Для получения вычета нужно приобрести товары в течение одного дня на сумму не менее 10 тыс. рублей с учетом налога. Возврат НДС не распространяется на подакцизные товары (например, на алкоголь и табак).