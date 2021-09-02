"Мы приступили к формированию зимних туров на Сахалин, ведем переговоры с партнерами, и в ближайшее время программы для туристов будут опубликованы на нашем сайте", — цитирует пресс-служба генерального директора TUI Россия Тараса Демуру.

Он добавил, что туристов среди прочего ждут экскурсии на ледопады и подледная рыбалка.

Стоимость туров на 7 ночей будет начинаться от 40 тыс. рублей на человека. Эта цена включает перелет, проживание, трансфер, экскурсии по программе. Старт зимней чартерной программы на Сахалин запланирован на декабрь 2021 года.

Пресс-службы напоминает, что минувшим летом TUI Россия впервые организовала чартерные туры на Сахалин.

"Летняя чартерная программа полетов позволила сделать поездки на Сахалин более доступными. Этой услугой воспользовались 3 тыс. человек, выполнено 10 авиарейсов со стопроцентной загрузкой", — цитирует пресс-служба слова сахалинского губернатора Валерия Лимаренко.

По его словам, туризм может стать "мощным драйвером развития экономики Сахалина и Курил, а благодаря федеральным мерам поддержки у региона большие шансы стать туристической Меккой на Дальнем Востоке".