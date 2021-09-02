"Инвестиционный проект "Ориентал Резорт" (ранее проект назывался "Итуруп Резорт" — ИФ) предусматривает инвестиции в объеме более 20 млрд рублей. Кроме гостиницы, на острове будет создана серия объектов туристической инфраструктуры — экотропы, смотровые площадки, обустроенные горячие источники, горнолыжный комплекс", — говорится в сообщении.

В настоящее время составлен предварительный мастер-план территорий будущего объекта. Следующий шаг — проработка эскизов и проектной документации. Планируется, что к 2025 году "Васта Дискавери" построит гостиничный комплекс.

"Комплекс "Ориентал Резорт" планируется возвести в абсолютно уникальном месте, где на одной территории представлены практически все главные туристические достопримечательности Дальнего Востока: вулканы, водопады, озера, горячие и минеральные источники", — цитирует пресс-служба владельца компании "Васта Дискавери" Сергея Бачина.

Он добавил, что на Итурупе можно развивать такие виды туризма, как природный, горный, бальнеологический, гастрономический, круизный, экспедиционный. "Уверен, что реализация данного проекта на Сахалине откроет новые возможности для региона, раскроет его мощный потенциал", — отметил бизнесмен.

Согласно аналитической системе "СПАРК-Интерфакс", владельцем и генеральным директором ООО "Васта-Дискавери" является Сергей Бачин.

Бачин курирует несколько крупных проектов в сфере туризма. Среди них — горный курорт "Роза Хутор" в Сочи, курорт "Завидово" в Тверской области, курорт "Ярославское взморье" в Ярославской области.