"У нас есть более 10 видов туризма, которые заложены в стратегии по развитию туризма, и к которым мы должны сделать концепции или стратегические документы. Мы такую работу провели, сделали стратегию развития круизного туризма, которая практически со всеми федеральными органами исполнительной власти (ФОИВами) согласована, остаются буквально пара ФОИВов. Сразу после этого внесем документ в правительство на утверждение. Соответственно, после этого будет принята дорожная карта, которая закрепит эти шаги", — сказала она во время сессии "Туризм: новая эра гостеприимства" в рамках ВЭФ.

Как отметила Догузова, доля России в мировом круизом рынке по количеству туристов и обороту составляет менее 2% — примерно 1,5%. Глава Ростуризма уточнила, что в развитии круизного туризма в стране необходимо решить три основных блока проблем.

"Первый — это нормативно-правовое регулирование. У нас 41 нормативно-правовой акт регулирует развитие круизного туризма. И практически каждый из них требует изменений. Мы сформулировали их и направили свои предложения на согласование в федеральные органы исполнительной власти на согласование. Это большая работа со многими министерствами и ведомствами, в том числе и силовыми", — пояснила она.

Второй блок, по ее словам, – это инфраструктура: причалы, зеленые стоянки.

"У нас малое количество причальной инфраструктуры, и это не позволяет нам формировать, например, недельные туры. Средняя продолжительность круизов в мире – неделя, а в России – 2 недели. Потому что у нас нет возможности формировать короткие поездки из-за недостатка причальной инфраструктуры", — сказала Догузова.

Сюда же, по ее словам, можно отнести формирование центров городов, музеев, ресторанов и кафе.

Третий блок – это маркетинг, формирование спроса на круизные туры. Как отметила Догузова, в распродаже туров с кешбэком отдельное внимание было уделено популяризации круизного туризма.