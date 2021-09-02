"Строительно-монтажные работы по двум сторонам фасада нового здания Третьяковской галереи завершаются ко Дню города Москвы. В настоящее время выполнена кирпичная кладка и появились репродукции картин известных русских художников, в том числе всем известные "Грачи прилетели" Алексея Саврасова, "Богатыри" Виктора Васнецова, "Неизвестная" Ивана Крамского", — говорится в сообщении в четверг.

Новый подрядчик приступил к фасадным работам в начале текущего года. Предстоит еще установка витражей и зенитного фонаря, монтаж инженерных систем и отделочные работы.

Музейный комплекс Третьяковки на Кадашевской набережной планируется к вводу в 2023 году. В состав музейного комплекса общей площадью около 35 тысяч квадратных метров будут входить экспозиционные и выставочные пространства, реставрационные мастерские живописи, графики, скульптуры, предметов декоративно-прикладного искусства и научный фотоархив.

В декабре 2020 года президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о создании единого государственного заказчика в сфере строительства. Председателем наблюдательного совета организации назначен вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Единый заказчик работает со 121 объектом капитального строительства образования, культуры, спорта и здравоохранения, финансовое обеспечение которых ведется за счет федерального бюджета.

Хуснуллин отмечал, что в ближайшие три года единый госзаказчик в сфере строительства может получить 300 млрд рублей.