"У нас остались какие-то традиции, взгляды на особо охраняемые природные территории как исключительно территориальные формы охраны природы. Важно понимать, что общество по всем вопросам видит экологические проблемы как дело государства. Роль ООПТ в современном мире — научить общество вовлекаться в решение экологических проблем. Создавая эту синергию, мы сможем совместно решать их, государство не способно делать это в одиночку. Это глобальная роль ООПТ", — сказал Шпиленок на сессии "Развитие особо охраняемых природных территорий и роль КСО в устойчивом развитии и сохранении уникальной природы Дальнего Востока".

Он пояснил, что взаимоотношения должны выстраиваться на долгосрочных, системных и взаимовыгодных началах, не ограничиваться разовой благотворительностью "для очищения кармы".

"У нас есть совместный проект с рыбопромышленниками. Курильское озеро — жемчужина, бриллиант, но там было глобальное браконьерство. Туристов было 200 человек, сейчас 6 тыс. туристов, но там где браконьерство туризм никому не нужен. Зачем "лишние глаза". Первыми бенефициарами стали рыбопромышленники, которые добывают нерку", — привел пример директор заповедника.

У экологов, по его словам, общая заинтересованность в сохранении ресурса — озерной нерки, как следствие, всей экосистемы. Бизнес помогает бороться с браконьерами, развивать туризм и вовлекать в решение этих задач местное население.

"Важно чтобы подключилось государство и для таких компаний создавались определенные преференции на прозрачных критериях. ООПТ — это национальное достояние, это самое ценное что у нас есть в плане природы. (...) Но, как говорится, спасение утопающих дело рук самих утопающих. Поэтому мы сейчас работаем над созданием ассоциации поддержки и развития заповедного дела России", — заметил Шпиленок.

Создание площадки, которая объединит экспертов ООПТ, бизнес и общество, по оценке директора заповедника, позволит консолидировать наиболее важные и потенциально интересные для всех участников проекты.

Кроноцкий государственный заповедник расположен в восточной части полуострова Камчатка.