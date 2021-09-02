Соответствующее соглашение компания подписала на площадке Восточного экономического форума (ВЭФ-2021) с "Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики", "Корпорацией развития Приморского края" и "Инвестиционным агентством Приморского края", говорится в сообщении пресс-центра форума.

Строительство казино, гостиницы и кампуса для сотрудников начнется в 2022 году. Реализовать проект компания планирует в течение 4 лет.

"В первую очередь проект направлен на увеличение въездного туристического потока из Китая, Японии и Кореи. Страны в радиусе 4 часов перелета. Потенциал рынка — 1 млрд человек. У нас уже есть опыт привлечения иностранных гостей в игорную зону "Красная Поляна", — приводятся в сообщении слова Анфиногенова.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", компания "Восток Резортс" создана во Владивостоке в августе текущего года с уставным капиталом 10 тыс. рублей. Единственным ее владельцем является Анфиногенов.