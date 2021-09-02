"У нас нет информации о дополнительной "антиковидной" господдержке авиаотрасли. Мы не ожидаем в этом году, и нам кажется это маловероятным", — сказал он на брифинге в ходе ВЭФ-2021.

В прошлом году государство выделило Росавиации на поддержку авиакомпаний на фоне пандемии около 21 млрд руб. Почти 8 млрд руб. из этой суммы достались группе "Аэрофлот". Кроме того, в ходе допэмиссии РФ выкупила на средства Фонда национального благосостояния акции компании на 50 млрд руб. Около 30 млрд руб. внесли инвесторы в ходе рыночной части SPO, при этом якорными инвесторами выступили подконтрольный государству РФПИ с суверенными фондами Ближнего Востока. Акции "Аэрофлота" на 5 млрд руб. приобрел ВТБ.