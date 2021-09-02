"Мы идем по плану — перенос завершится в октябре этого года", — заявил гендиректор "Аэрофлота" Михаил Полубояринов на брифинге в ходе ВЭФ-2021.

"Постановление правительства (обязывающее иностранных провайдеров выполнить локализацию — ИФ), перенесено на 2022 год, но мы наш план подтвердили. В любом случае на нашей работе процесс переноса никак не отразится технически", — сказал он.

В 2019 году тогдашний премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому все серверы систем бронирования билетов, используемые российскими авиакомпаниями для внутренних перевозок, должны находиться в РФ. Подготовить такие изменения в законодательство поручал президент Владимир Путин. Подразумевалось, что это обеспечит конфиденциальность данных, "окажет противодействие актам незаконного вмешательства в области транспортной безопасности".

В настоящее время большинство авиакомпаний РФ пользуются услугами иностранных провайдеров: американской Sabre, испанской Amadeus и др. В 2019 году сообщалось, что Sabre для локализации своих серверов в РФ учредило СП с российским АО "Интегро текнолоджиз".