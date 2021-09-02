"Курорт "Роза Хутор" впервые был удостоен этой престижной награды в 2020 году. Таким образом курорт вновь подтвердил свое звание, получив самые высокие оценки от пользователей сервиса TripAdvisor", — говорится в сообщении.

Пресс-служба сообщает, что ежегодно международный сервис TripAdvisor отмечает лучшие туристические объекты специальной наградой Travellers’ Choice. Премия присуждается после тщательного анализа миллионов отзывов и оценок путешественников на платформе сервиса. При этом учитывается как их количество, так и качество, а также оценки пользователей в каждой категории. Места отдыха, отмеченные этой наградой, входят в число 10% лучших достопримечательностей мира по версии TripAdvisor.

"Оставаться на высоте сложнее, чем однажды на нее подняться. Поэтому мы из года в год совершенствуем клиентский сервис и инфраструктуру, стремимся всегда соответствовать самым лучшим ожиданиям наших гостей. Мы искренне благодарны им за отзывы, благодаря которым "Роза Хутор" вновь получил столь престижную награду как Travellers’ Choice-2021", — сообщили в пресс-службе курорта.