"Идет разработка проектно-сметной документация. Где-то в 2023 году мы должны приступить непосредственно к стройке. И через 2-3 года — в 2026 году — должны запустить этот проект", — отметил Бачин.

"В ближайшие годы мы вложим только частных средств (в этот проект — ИФ) более 40 млрд рублей", — добавил девелопер.

Помимо строительства на территории парка "Три вулкана" гостиниц на 1 тыс. номеров инвестор намерен обустроить прибрежную зону для подхода круизных кораблей.

Бачин также известен как создатель горного курорта "Роза Хутор" в Сочи, комплексов "Завидово" и "Ярославское взморье".