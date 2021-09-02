Согласно сообщению, пассажиры поездов дальнего следования, курсирующих в сообщении с Москвой и проходящих через станцию Сергач, смогут воспользоваться зафрахтованным компанией автобусом, следующим по маршруту Сергач — Большое Болдино. Рейсы состыкованы по времени прибытия и отправления.

Так, для поездок в направлении Большого Болдина пассажиры поездов N148 Москва — Казань, N112 Москва — Круглое Поле и N72 Москва — Чебоксары смогут пересесть на автобус отправлением от станции Сергач. При следовании из Большого Болдина в Москву автобусный маршрут состыкован по времени с поездами N147 Казань — Москва, N111 Круглое Поле — Москва, N117 Новокузнецк — Москва и N95 Барнаул — Москва. Билеты на автобус и поезд можно оформить единовременно в любой кассе дальнего следования на железнодорожных вокзалах или на сайте РЖД.

В c.Большое Болдино расположен Государственный литературно-мемориальный и природный музей-заповедник А. С. Пушкина, где можно увидеть сохранившийся подлинный господский дом, в котором жил автор, приезжая в село, усадебный парк со старинными прудами и деревьями, оставшимися с пушкинских времен. Из всех имений пушкинской семьи только Болдинская усадьба не была разрушена во время революций и войн. Пушкин приезжал в Болдинское имение в 1830, 1833 и 1834 годах и в общей сложности был там всего около пяти месяцев, а написал практически половину своих лучших произведений — более 60. В их числе — "Маленькие трагедии" и "Повести Белкина", "Медный всадник" и "Пиковая дама", последние главы "Евгения Онегина" и практически все сказки, сообщается на сайте музея.