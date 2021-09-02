"В этом году планируем запустить", — ответила Догузова на соответствующий вопрос "Интерфакса".

В начале июня сообщалось, что Ростуризм начнет прорабатывать программу туров для иностранцев, желающих пройти вакцинацию от коронавируса в России.

Ранее сообщалось, что в ходе выступления на пленарной сессии Петербургского экономического форума президент РФ Владимир Путин поручил правительству до конца месяца проработать вопрос об организации платной вакцинации в России для иностранных граждан.

Позднее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что вакцинирование иностранцев от коронавируса будет распространяться на тех, кто проживает в России.