"Мы находимся на пороге бума (по спросу на туруслуги — ИФ) и видим желание магаданских компаний развиваться в этой отрасли. Сегодня гиды отмечают, что они перегружены заказами ", — заявил Носов.

В частности, по его данным, набирает обороты спрос на посещение необитаемого острова Завьялова в Охотском море, растет популярность морской рыбалки, а также посещения мест бывшего Дальлага.

На данный момент регион ищет крупного партнера на рынке гостиничных услуг, который бы вышел на рынок области, добавил губернатор.