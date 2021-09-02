"199 млрд рублей у нас заложено в нацпроекте до 2024 года. Мы на эти деньги должны будем привлечь больше 600 млрд частных инвестиций", — сказала Догузова.

Она добавила, что для этого будет использоваться новый финансовый инструмент Ростуризма — субсидирование процентной ставки для инвесторов. В частности, речь идет о льготном кредитовании инвесторов при строительстве отелей.

"У нас это (субсидирование процентной ставки — ИФ) позволит привлечь 285 млрд частных денег. Именно только по процентной ставке. Это тот объем, который мы видим уже сейчас. Это та потребность бизнеса на процентную ставку, на которую, кстати говоря заложено около 19 млрд рублей до 2024 года", — добавила глава Ростуризма.