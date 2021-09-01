"В акватории Черного моря в районе пляжа "Бургас" возник смерч. Затем он вышел на берег, повредил около 30 шезлонгов и распался", — сообщил в среду "Интерфаксу" информированный источник.

В пресс-службе администрации Сочи подтвердили выход смерча на одну из пляжных территорий. "Потоком разбросало несколько шезлонгов. Жертв и пострадавших нет", — сообщил агентству представитель пресс-службы.

Он отметил, что арендаторы пляжных территорий в Сочи были своевременно уведомлены о действии штормового предупреждения и введении режима повышенной готовности. Это позволило "оперативно донести до отдыхающих требование покинуть пляжные территории, а также максимально убрать оборудование с береговой полосы".

Ранее власти Сочи распространили предупреждения о непогоде, которая пройдет по территории курорта с ливнями, грозами и шквалистым ветром 2 и 3 сентября. Купание запрещено.